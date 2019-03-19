Порошенко пообещал создать «великую страну богатых людей»

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал гражданам страны построить «великую страну богатых людей». Именно такое будущее, по словам главы государства, ждет страну в случае, если он победит в президентской гонке, пишет RT.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook Порошенко сообщил, что в ближайшие пять лет он планирует добиться результатов именно в борьбе с бедностью сограждан. Он заявил, что переизбрание его в качестве президента позволит построить страну, которая будет состоять из «богатых, свободных и счастливых людей».

Помимо этого, Порошенко напомнил, что ключевая задача для Украины заключается в том, чтобы стать членом Евросоюза и НАТО. Именно это событие позволит решить вопрос достатка граждан страны.