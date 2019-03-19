Вторник
19 марта
USD 64.67
EUR 73.36
Горячие новости

Порошенко пообещал создать «великую страну богатых людей»

19 Марта 2019 в 17:19
Порошенко пообещал создать «великую страну богатых людей»

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал гражданам страны построить «великую страну богатых людей». Именно такое будущее, по словам главы государства, ждет страну в случае, если он победит в президентской гонке, пишет RT.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook Порошенко сообщил, что в ближайшие пять лет он планирует добиться результатов именно в борьбе с бедностью сограждан. Он заявил, что переизбрание его в качестве президента позволит построить страну, которая будет состоять из «богатых, свободных и счастливых людей».

Помимо этого, Порошенко напомнил, что ключевая задача для Украины заключается в том, чтобы стать членом Евросоюза и НАТО. Именно это событие позволит решить вопрос достатка граждан страны.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.