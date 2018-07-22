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Порошенко пообещал поднять жовто-блакитный флаг над городами Донбасса

22 Июля 2018 в 17:17
Порошенко пообещал поднять жовто-блакитный флаг над городами Донбасса

Над всеми городами и селами ДНР и ЛРН будет поднят украинский флаг. Такое заявление сделал в своем Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Украинский лидер напомни, что 4 года назад ВСУ вернули под свой контроль Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

«Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской области», — написал Порошенко, которого цитирует Газета.ру

Ранее Порошенко обещал поднять жовто-блакитный стяг над Севастополем. Добавим, что такие обещания украинский лидер делает с 2016 года.

Крым стал российским по итогам мартовского референдума 2014 года, на котором больше 95% жителей полуострова высказали желание перейти под российскую юрисдикцию.

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