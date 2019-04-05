Порошенко похвастал отсутствием следов наркотиков в крови

Психоактивные вещества не обнаружены в организме действующего президента Украины Петра Порошенко. Такие результаты показал экспресс-тест, который был проведен в пятницу. Результаты более основательного исследования станут известны в течение дня, отметили врачи. После этого в распоряжении медиков будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови Порошенко.

Как писало РИА ФАН, Порошенко в четверг сдал анализы в медицинском центре НСК «Олимпийский», где будут проходить его дебаты с оппонентом Владимиром Зеленским. Медэкспертиза была одним из требований, которые должны выполнить кандидаты на пост президента страны, прошедшие во второй тур. Зеленский заявил, что огласит результаты анализов в понедельник. Шоумен проходил процедуры в частной лаборатории в сопровождении СМИ. Life.ru отмечает, что Зеленский сдал относительно легко, а у Порошенко нашли вену только со второй попытки.