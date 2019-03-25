Порошенко подаст в суд на канал «1+1»

Действующий президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, решил подать в суд на канал «1+1» олигарха Игоря Коломойского «за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству», заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов.

«1+1» — общенациональный украинский телеканал. Один из крупнейших частных телеканалов Украины. Входит в медиа-холдинг «1+1 медиа», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Напомним, 31 марта на Украине пройдут выборы президента страны. Лидером предвыборной гонки является продюсер и актер Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, по данным разных социологических служб, делят претендуют на второе место.

53-летний Петр Порошенко - президент Украины с 7 июня 2014 года, миллиардер.