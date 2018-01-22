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Порошенко подарили «Московскую вошь»

22 Января 2018 в 18:28
Порошенко подарили «Московскую вошь»

Президенту Украины Петру Порошенко на день рождения подарили брошюру главы Директории Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры под названием «Московская вошь». Об этом, как передает RT, он рассказал в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости УНР.

«Она, хочу подчеркнуть, совсем не ксенофобская, потому что есть в ней и самокритичный раздел «Свои гниды», - заметил украинский лидер.

По его словам, украинцам стоит ознакомиться не только с работами Петлюры, но и трудами гетмана Павла Скоропадского и анархиста Нестора Махно.

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