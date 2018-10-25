Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюцию по Азовскому морю

Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность всем членам Европарламента за принятие резолюции по Азовскому морю. Он также выразил надежду на «практическую реализацию» документа. Такое сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

«Благодарен членам ЕП за призыв к дополнительным целевым санкциям за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и стран-членов ЕС», - отметил Порошенко.

Напомним, ранее ЕП принял резолюцию, в которой призывает Евросоюз ввести новые санкции против России в том случае, если ситуация в Азовском море обострится. Также в документе отмечено, что Россия пытается сделать Азовское море «внутренним озером».

Ранее бывший советник Кучмы, политолог Олег Соскин в эфире НСН предположил, что Киев может «пригласить» США и Великобританию в Азовское море.