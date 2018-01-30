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Порошенко поблагодарил американцев за «кремлевский доклад»

30 Января 2018 в 16:16
Порошенко поблагодарил американцев за «кремлевский доклад»

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты за публикацию «кремлевского доклада», назвав его «очередной демонстрацией лидерства в противодействии российской агрессии». По мнению украинского президента, «сила санкций становится всё более прочной и влиятельной», сообщает RT. 

«Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора», - отметил Порошенко в своём Twitter.

Во вторник, 30 января, Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и руководителей государственных компаний, а также 96 так называемых олигархов.

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