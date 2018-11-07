Порошенко отдал Константинополю Андреевскую церковь

Президент Украины утвердил передачу Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Пётр Порошенко завизировал соответствующий закон о Национальном заповеднике «София Киевская», информирует официальный портал Верховной рады.

Согласно документу, храм передается Фанару на безвозмездной основе в постоянное пользование для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Ранее за передачу церкви проголосовали украинские народные депутаты, отмечает RT .

Андреевская церковь - православный храм, построенный в честь апостола Андрея Первозванного в 1754 году по проекту архитектора Растрелли. Сейчас ей владеет неканоническая Украинская автокефальная православная церковь.

Ранее пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире НСН заявил, что никакие неправомерные решения и громкие заявления украинских политиков и раскольников не скажутся на жизни прихожан Украинской православной церкви.

