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Порошенко отдал Константинополю Андреевскую церковь

7 Ноября 2018 в 12:20
Порошенко отдал Константинополю Андреевскую церковь
Президент Украины утвердил передачу Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Пётр Порошенко завизировал соответствующий закон о Национальном заповеднике «София Киевская», информирует официальный портал Верховной рады.

Согласно документу, храм передается Фанару на безвозмездной основе в постоянное пользование для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Ранее за передачу церкви проголосовали украинские народные депутаты, отмечает RT.

Андреевская церковь -  православный храм, построенный в честь апостола Андрея Первозванного в 1754 году по проекту архитектора Растрелли. Сейчас ей владеет неканоническая Украинская автокефальная православная церковь. 

Ранее пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире НСН заявил, что никакие неправомерные решения и громкие заявления украинских политиков и раскольников не скажутся на жизни прихожан Украинской православной церкви.


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