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Порошенко освистали в Харькове

18 Февраля 2019 в 23:10
Порошенко освистали в Харькове

Петр Порошенко в рамках своей предвыборной кампании посетил Харьков. Горожане восприняли действующего президента враждебно.

«Пенсию верни людям!», – кричали в толпе. Охрана президента бросилась крутить пенсионеру руки, который кричал: «Ты кто? Харьковчанин или предатель?». Съемки на телефоны других харьковчан спасли пенсионера, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На высший пост в стране претендуют 44 кандидата. По опросам, лидерами предвыборной гонки являют Владимир Зеленский и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе НСН заявил, что лидерство Зеленского показывает, как всех достали другие кандидаты.

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