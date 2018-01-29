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Порошенко одобрил допуск на Украину зарубежных участников военных маневров

29 Января 2018 в 23:23
Порошенко одобрил допуск на Украину зарубежных участников военных маневров

Петр Порошенко подписал указ о допуске в 2018 году на украинскую территорию подразделений вооруженных сил других государств для участия в многонациональных учениях, сообщает пресс-служба президента страны.

За текущий год на Украине будет организовано шесть международных маневров, в том числе ежегодные военные учения «Репид Трайдент» и «Си Бриз» в рамках программы Североатлантического альянса «Партнерство ради мира».

На украинской территории в общей сложности побывает порядка 8 тысяч военнослужащих стран-членов и партнеров НАТО. Кроме того, на Украину планируется прибытие до 68 самолетов и вертолетов, а также около 30 надводных и подводных военных кораблей, передает «Синьхуа».



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