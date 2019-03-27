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Порошенко обвиняет Коломойского

27 Марта 2019 в 01:09
Порошенко обвиняет Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко обвинил бизнесмена Игоря Коломойского в присвоении средств Приватбанка, а также в попытках дестабилизировать с их помощью ситуацию в стране перед выборами главы государства, передает ТАСС.

Порошенко заявил, что подал иск против телеканала «1+1» и считает, что это является «элементом защиты украинского государства». Ранее «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ.

«1+1» — общенациональный украинский телеканал. Один из крупнейших частных телеканалов Украины. Входит в медиа-холдинг «1+1 медиа», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Напомним, 31 марта на Украине пройдут выборы президента страны. Лидером предвыборной гонки является продюсер и актер Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, по данным разных социологических служб, делят претендуют на второе место.

53-летний Петр Порошенко - президент Украины с 7 июня 2014 года, миллиардер.

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