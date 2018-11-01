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Порошенко обещает Украине «длительный период экономического роста»

1 Ноября 2018 в 00:21
Порошенко обещает Украине «длительный период экономического роста»

Благодаря принятию жестких антикризисных мер Украина вступает в длительный период экономического роста, заявил Петр Порошенко на прошедшей встрече с украинскими и иностранными бизнесменами.

Порошенко признал, что на пути развития экономики стоят политические риски. Он считает, что президентские и парламентские выборы могут поднять волну популизма и помешать принятию реформаторских решений, передает «Синьхуа».

Ранее НСН сообщала, что депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о катастрофической ситуации в экономике страны. В эфире телеканала «112 Украина» он сообщил, что внешний долг Украины на конец августа составлял 47,5 млрд долларов. По словам депутата, в целом сума внешнего и внутреннего долга приблизилась к 75 млрд долларов. Рабинович отметил, что по проекту бюджета страны на 2019 год, основная часть средств будет направлена на погашение задолженностей перед другими странами.

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