Порошенко обещает Украине «длительный период экономического роста»

Благодаря принятию жестких антикризисных мер Украина вступает в длительный период экономического роста, заявил Петр Порошенко на прошедшей встрече с украинскими и иностранными бизнесменами.

Порошенко признал, что на пути развития экономики стоят политические риски. Он считает, что президентские и парламентские выборы могут поднять волну популизма и помешать принятию реформаторских решений, передает «Синьхуа».

Ранее НСН сообщала, что депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о катастрофической ситуации в экономике страны. В эфире телеканала «112 Украина» он сообщил, что внешний долг Украины на конец августа составлял 47,5 млрд долларов. По словам депутата, в целом сума внешнего и внутреннего долга приблизилась к 75 млрд долларов. Рабинович отметил, что по проекту бюджета страны на 2019 год, основная часть средств будет направлена на погашение задолженностей перед другими странами.