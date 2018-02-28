Порошенко не желает принимать корабли без Крыма

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов принять свои корабли из Крыма только при условии возвращения полуострова.

«Мы готовы принять корабли из Крыма, но только вместе с Крымом», - сказал он.

11 января президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Российский лидер уточнил, что речь идет о возврате десятков кораблей и десятков боевых самолетов. Также РФ готова пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации украинских боеприпасов.

Ранее политологи отметили высокую оценку крымчан решению Президента РФ четырёхлетней давности, сообщило КИА.





