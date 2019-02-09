Порошенко не задекларировал судно и земельный участок

Действующий президент Украины скрыл от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) то, что он владеет туристическим судном 2005 года выпуска, а его супруга Марина - земельным участком. Нарушения были вскрыты в ходе проверки декларации кандидата в президенты страны. Копию документа о проверке декларации опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Также в декларации указаны две квартиры и дачный дом, которые «отсутствуют во всех возможных имущественных реестрах Украины». При данных обстоятельствах журналисты заподозрили Порошенко в том, что он мог уклоняться от уплаты налогов.

Кроме того, в декларации указаны компании, конечным бенифициаром которых является Порошенко – в основном кондитерские фабрики, в том числе и липецкая «Рошен», а также финансово-страховая компания «Адмиралтейская».

В ЦИК сослались на ограниченность во времени при проведении проверки и допустили возможные неточности.

«Ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты Украины», - сказано в отчете.

По данным Единого государственного реестра, в 2017 году Петр Порошенко заработал 16 млн 303 тыс. 874 гривны (около 38,3 млн рублей), - уточняют Известия.

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН заявил, что Россия, в свою очередь, соблюла все нормы, решив не направлять наблюдателей из соображений безопасности.