Вторник
26 марта
USD 64.5
EUR 72.92
Горячие новости

Порошенко не хотел

26 Марта 2019 в 01:09
Порошенко не хотел

Украинцам не следует «вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения» у Владимира Путина, заявил президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

«Запомните: Москва слезам не верит!» — сказал Порошенко.

Порошенко предложил «альтернативу»: на данный момент Киев и НАТО обсуждают платформу по возвращению Крыма.

Петр Порошенко участвует в предвыборной гонке. 31 марта граждане Украины будут выбирать президента. Лидером по поддержке избирателей, согласно опросам, является продюсер и актер Владимир Зеленский. 

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.