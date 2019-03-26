Порошенко не хотел

Украинцам не следует «вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения» у Владимира Путина, заявил президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

«Запомните: Москва слезам не верит!» — сказал Порошенко.

Порошенко предложил «альтернативу»: на данный момент Киев и НАТО обсуждают платформу по возвращению Крыма.

Петр Порошенко участвует в предвыборной гонке. 31 марта граждане Украины будут выбирать президента. Лидером по поддержке избирателей, согласно опросам, является продюсер и актер Владимир Зеленский.