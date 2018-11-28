Порошенко не будет продлевать военное положение на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он не желает продлевать режим военного положения. Он был введен в 10 регионах страны после инцидента в Керченском проливе.

Порошенко выразил надежду, что международная общественность остановят «агрессора», кем видит украинский глава Российскую Федерацию. При этом, заявил он, поставлена задача «в случае открытой полномасштабной наземной агрессии не терять ни минуты».

Ранее в Киеве заявили о разрыве дипотношений с Москвой. Член украинского президентского блока предлагал также ввести визовый режим в отношении России, но инициатива не имела успеха, пишут «Дни.ру».