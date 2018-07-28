Порошенко назвал РПЦ «щупальцами страны-агрессора»

РПЦ угрожает национальной безопасности Украины, а доктрина «Русского мира» родилась в «люксовых кельях» ее иерархов. Такое заявление сделал глава украинского государства Петр Порошенко на праздновании 1030-летия крещения Руси в Киеве.

По мнению Порошенко, автокефалия необходима УПЦ для утверждения независимости государства и укрепления прав и свобод граждан».

«Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор», - заявил Порошенко, слова которого приводит RT.

Ранее делегация Вселенского патриарха Варфоломея зачитала Порошенко послание, в котором Константинополь скобы поддержал автокефалию УПЦ. Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в эфире НСН обвинил Константинополь в желании оторвать Украину от России. По мнению священнослужителя, Фанар, который желает самостоятельно управлять православием на Украине, уже давно попрал нормы православной веры.