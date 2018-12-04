Порошенко назвал единственную причину, способную помешать выборам президента

«Открытая вооруженная наземная агрессия» - единственное, что может помешать президентским выборам на Украине состояться 31 марта 2019 года. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил глава государства Петр Порошенко. И он, как президент, гарантирует, что выборы пройдут именно в этот день.

Напомним, ещё больше обострение российско-украинские отношения получили после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Сейчас корабли и моряки арестованы, уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Позже, 28 ноября, Петр Порошенко объявил о введении в стране военного положения. Указ распространяется на 10 областей и будет действовать на протяжении 30 дней.

Между тем, сегодня в социальных сетях обсуждают не вполне адекватное поведение Петра Порошенко на торжественном открытии экспресса Киев - Борисполь. Судя по кадрам, которые обнародовал телеканал «112 Украина», президент Украины находится в нетрезвом состоянии. Он невнятно поприветствовал запуск поезда. Чиновники, которые находились за спиной Порошенко, в том числе, глава правительства Владимир Гройсман, встретили такое состояние главы государства улыбками.

О давнем пристрастии президента Украины к алкоголю, а так же о негативных последствиях в эфире НСН рассказал бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин.