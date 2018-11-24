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Порошенко «напомнил» Путину, что Крым – это Украина

24 Ноября 2018 в 11:31
Порошенко «напомнил» Путину, что Крым – это Украина

Украина недовольна визитом президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом украинский лидер Петр Порошенко упомянул лично. Он напомнил, что Крым – украинский и обвинил Путина в нарушении международного права.

«Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, и пусть нас услышат в России: от этих визитов Крым российским не станет. Крым — это Украина. Был и всегда будет», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Украинский лидер подчеркнул, что российские власти «демонстрируют полное пренебрежение к международному праву», и Россия уже поплатилась за это, попав под санкции.

Также Порошенко выразил уверенность, что в отношении Москвы будут приняты новые ограничительные меры в связи с выборами в Донбассе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на этой неделе посетил Крым, где провел заседание Госсовета. В МИД Украины выразили протест из-за поездки российского лидера на полуостров, пишет RT.

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