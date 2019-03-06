Порошенко хочет сдержать «вторжение» России мощными ракетами

Генеральный штаб вооруженных сил Украины опасается вторжения российских войск сразу с трёх сторон света - севера, востока и юга. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в ходе встречи с представителями военно-дипломатического корпуса.

Как утверждал Муженко, Россия заканчивает формирование на границе ударных соединений, которые будут задействованы при вторжении вместе с подразделениями специального назначения. Ранее в Киеве уже не раз объявляли без всяких доказательств, что Россия якобы стягивает войска к границе.

В свою очередь, как отмечает РИА ФАН , президент Украины Петр Порошенко рассчитывает сдержать Россию «мощными ракетными комплексами». Киев имеет право на их создание, заявил он на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Порошенко также обвинил Москву в развале системы контроля над вооружениями.