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Порошенко и Волкер обсудили размещение миротворцев в Донбассе

24 Января 2018 в 11:21
Порошенко и Волкер обсудили размещение миротворцев в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Они обсудили размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также возможный обмен военнопленными в зоне конфликта. Об этом рассказали в пресс-службе Порошенко, сообщает Газета.ру.

Также представители двух стран затронули тему закона о реинтеграции Донбасса, который на прошлой неделе был принят Верховной радой. Политики посчитали, что он станет элементом общей стратегии по восстановлению суверенитета страны, сообщает RT.

Напомним, в законопроекте о реинтеграции Донбасса РФ официально названа страной-агрессором, а территории ДНР, ЛНР и Крыма – оккупированными территориями.

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