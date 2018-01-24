Порошенко и Волкер обсудили размещение миротворцев в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Они обсудили размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также возможный обмен военнопленными в зоне конфликта. Об этом рассказали в пресс-службе Порошенко, сообщает Газета.ру .

Также представители двух стран затронули тему закона о реинтеграции Донбасса, который на прошлой неделе был принят Верховной радой. Политики посчитали, что он станет элементом общей стратегии по восстановлению суверенитета страны, сообщает RT.

Напомним, в законопроекте о реинтеграции Донбасса РФ официально названа страной-агрессором, а территории ДНР, ЛНР и Крыма – оккупированными территориями.