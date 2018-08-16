Порошенко и Меркель обсудили ситуацию с осуждённым режиссером Сенцовым

Президент Украины Петр Порошенко ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию с осуждённым в России украинским режиссёром Олегом Сенцовым. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Кроме того, в ходе беседе они затронули тему Донбассе и дальнейших усилий, которые будут предприниматься для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Между тем, ранее в ходе телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным его французский коллега Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность по поводу ухудшающегося состояния здоровья Олега Сенцова. Режиссер, приговоренный в России по обвинению в терроризме к 20 годам колонии строгого режима, продолжает голодовку, требуя отпустить всех украинцев, находящихся в украинских тюрьмах «по политическим мотивам».

Ранее мать украинского режиссера Олега Сенцова, обвиненного в терроризме, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына, напоминает телеканал «360».