Четверг
16 августа
USD 66.38
EUR 75.23
Горячие новости

Порошенко и Меркель обсудили ситуацию с осуждённым режиссером Сенцовым

16 Августа 2018 в 16:22
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию с осуждённым режиссером Сенцовым

Президент Украины Петр Порошенко ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию с осуждённым в России украинским режиссёром Олегом Сенцовым. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Кроме того, в ходе беседе они затронули тему Донбассе и дальнейших усилий, которые будут предприниматься для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Между тем, ранее в ходе телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным его французский коллега Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность по поводу ухудшающегося состояния здоровья Олега Сенцова. Режиссер, приговоренный в России по обвинению в терроризме к 20 годам колонии строгого режима, продолжает голодовку, требуя отпустить всех украинцев, находящихся в украинских тюрьмах «по политическим мотивам».

Ранее мать украинского режиссера Олега Сенцова, обвиненного в терроризме, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына, напоминает телеканал «360».


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.