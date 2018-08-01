Порошенко готовит новый иск к России

Новый иск против России намерен подать президент Украины Пётр Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Речь идёт о требовании к Москве возместить убытки, связанные с Крымом и Донбассом. По словам Порошенко, он уже обратился к правительству с просьбой создать единый межведомственный координационный орган, предусмотренный законом о реинтеграции Донбасса.

В июне Киев уже передал в Международный суд ООН расширенный меморандум о якобы нарушениях антитеррористического и антидискриминационного законодательства Москвой.