Порошенко еще раз сказал России «окончательное «прощай»

Безвизовый режим с ЕС стал для Украины самым главным событием года и позволил сказать «окончательное «прощай» Российской и Советской империям. Об этом написал в своем Facebook президент страны Петр Порошенко.





Стоит отметить, что с Россией Порошенко прощается уже не в первый раз. В июне 2017 года украинский лидер уже заявлял, что страна «возвращается в европейскую семью» и «окончательно разрывает» отношения с Российской Империей. Свое выступление он завершил стихотворением Лермонтова «Прощай, немытая Россия!», пишет Газета.ру