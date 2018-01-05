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Порошенко еще раз сказал России «окончательное «прощай»

5 Января 2018 в 11:00
Порошенко еще раз сказал России «окончательное «прощай»

Безвизовый режим с ЕС стал для Украины самым главным событием года и позволил сказать «окончательное «прощай» Российской и Советской империям. Об этом написал в своем Facebook президент страны Петр Порошенко.


Стоит отметить, что с Россией Порошенко прощается уже не в первый раз. В июне 2017 года украинский лидер уже заявлял, что страна «возвращается в европейскую семью» и «окончательно разрывает» отношения с Российской Империей. Свое выступление он завершил стихотворением Лермонтова «Прощай, немытая Россия!», пишет Газета.ру

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