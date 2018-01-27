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Порошенко анонсировал усиление санкций против России

27 Января 2018 в 11:47
Порошенко анонсировал усиление санкций против России

Санкционная политика в отношении России будет усиливаться до тех пор, пока Украина не восстановить свою территориальную целостность. Такое мнение высказал президент страны Петр Порошенко в своем Twitter.

«Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность», - написал Порошенко.

Он также поприветствовал введение новых санкций против России, пишут «Известия».

Накануне Минфин США ввел санкции против 10 министров ДНР и ЛНР, губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, а также компаний, участвовавших в поставках турбин «Сименс» на полуостров.

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