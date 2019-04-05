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В Подмосковье задержана банда лжеэкстрасенсов

5 Апреля 2019 в 13:03
В Подмосковье задержана банда лжеэкстрасенсов

В Подмосковье задержана банда экстрасенсов-мошенников. Об их преступной деятельности стало известно после того, как в правоохранительные органы обратилась пенсионерка. Женщина призналась, что стала жертвой обмана. Увидев в эфире одного из телеканалов программу с участием экстрасенса, она решила обратиться к магу за помощью. Связавшись с кудесником по номеру телефона, указанному на экране, она рассказала о проблемах родственника. На другом конце провода ей заявили, что речь идёт о порче. И её надо снять. Стоимость услуги составила три миллиона рублей, с которыми и распрощалась пенсионерка.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве, Подмосковье и Тульской области двенадцать злоумышленников, а также накрыли «колл-центр», принимавший звонки, которые поступали магам со всей страны, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

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