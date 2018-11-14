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Популярную «незамерзайку» ждет проверку

14 Ноября 2018 в 01:17
Популярную «незамерзайку» ждет проверку

Партпроект «Народный контроль» проведет исследование качества популярных марок незамерзающей стеклоомывающей жидкости, сообщили в пресс-службе «Единой России».

Уточняется, что приобретены образцы самых популярных марок стеклоомывающей жидкости и переданы в аккредитованную лабораторию.

«Незамерзайки» проверят на содержание метанола, а также на соответствие фактического объема и температуры замерзания заявленным, сообщает Агентство «Москва».

Итоги исследования будут обнародованы с комментариями специалистов в области охраны здоровья и автоэкспертов.

«В случае выявления «незамерзайки» с содержанием метанола последуют официальные обращения в МВД, министерство здравоохранения и Роспотребнадзор», заявила координатор партпроекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.

Полулегальная или нелегальная торговля незамерзающей жидкостью характерна для многих городов России. Из-за этого у автолюбителей возникают опасения по поводу пригодности такой «незамерзайки», которая, как правило, заметно дешевле жидкости, которая продается легально, для очистки стекол. Автоэксперт Вячеслав Субботин в эфире НСН рассказал, чем вызвана нелегальная торговля незамерзающей жидкостью и какие риски для автолюбителей она несет.

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