Поправки к законопроекту об изменении пенсионного законодательства будут приниматься до середины августа

Поправки ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионного законодательства профильный комитет будет принимать в течение 30 дней после назначенного на 19 июля в Государственной Думе его первого чтения.

Обрабатывать поправки будет комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает «Интерфакс».

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин был внесен в Госдуму в июне текущего года. Повышение порога выхода на пенсию будет проходить поэтапно. Такая мера, по мнению властей, позволит систематически индексировать выплаты. По предварительным оценкам, в случае принятия законопроекта к 2024 году средняя пенсия может вырасти до 24 тысяч рублей.

