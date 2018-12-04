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«Понятия не имею, о чём речь!»: Панин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше

4 Декабря 2018 в 17:19
«Понятия не имею, о чём речь!»: Панин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше

Алексей Панин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что он устроил дебош в самолете, который следовал из Стамбула в Москву. Как отмечает РЕН ТВ, актёр заявил, что «понятия не имеет, о чем идет речь». Панин подчеркнул, что он находится дома с дочерью и о происшествии узнал от обратившихся за комментарием журналистов.

Однако при этом артист подтвердил, что ранее действительно совершил «прекрасную» поездку в Стамбул.

Как напоминает телеканал «360», ранее стало известно о неподобающем поведении Алексея Панина во время полета из Стамбула в Москву. СМИ сообщили, что артист два раза курил в туалетной комнате и позволил себе оскорбления в адрес членов экипажа. Также Панин назвал себя «звездой» и потребовал принести ему ручку, чтобы он смог раздавать автографы всем желающим пассажирам.

 

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