«Понятия не имею, о чём речь!»: Панин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше

Алексей Панин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что он устроил дебош в самолете, который следовал из Стамбула в Москву. Как отмечает РЕН ТВ, актёр заявил, что «понятия не имеет, о чем идет речь». Панин подчеркнул, что он находится дома с дочерью и о происшествии узнал от обратившихся за комментарием журналистов.

Однако при этом артист подтвердил, что ранее действительно совершил «прекрасную» поездку в Стамбул.

Как напоминает телеканал «360», ранее стало известно о неподобающем поведении Алексея Панина во время полета из Стамбула в Москву. СМИ сообщили, что артист два раза курил в туалетной комнате и позволил себе оскорбления в адрес членов экипажа. Также Панин назвал себя «звездой» и потребовал принести ему ручку, чтобы он смог раздавать автографы всем желающим пассажирам.