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Помпео рассказал о двойных стандартах Трампа

23 Марта 2019 в 18:30
Помпео рассказал о двойных стандартах Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерение США признать Голанские высоты израильской территорией на фоне ситуации с Крымом не является политикой двойных стандартов. «Нет, вовсе нет. Действия президента по Голанским высотам - это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты израильского государства», — заявил Помпео в ответ на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента Украины шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма в состав Украины. По его мнению, это станет возможно только при смене власти в России. Зеленский сообщил, что не знает, какие шаги необходимо предпринять в случае своей победы на выборах, чтобы вернуть Крым. Также шоумен отметил, что Украине нужен русскоязычный телеканал для вещания на территорию Донбасса и Крыма, чтобы показывать «реальную украинскую жизнь».

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