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Помпео призвал энергокомпании экспортировать американские ценности

13 Марта 2019 в 07:30
Помпео призвал энергокомпании экспортировать американские ценности

Госсекретарь США Майк Помпео призвал энергокомпании страны экспортировать не только газ и нефть, но и американские ценности, такие как свободная торговля и демократия, сообщает НСН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, во время выступления на конференции CERAWeek в Хьюстоне глава Госдепа заявил, что энергокомпании должны помочь Соединенным Штатам использовать свой статус «растущей нефтяной и газовой супердержавы» для противостояния с такими странами, как Россия и Иран.

«Мы не просто экспортируем американскую электроэнергию. Мы экспортируем коммерческую систему ценностей нашим друзьям и партнерам. Чем больше мы сможем распространить американскую модель свободного предпринимательства и правопорядка, тем успешнее будут Соединенные Штаты», — сказал Помпео.

Напомним, что до своей политической карьеры Майк Помпео был президентом компании нефтепромыслового оборудования Sentry International. Этот пост он занима с 2006 по 2010 год.

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