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Помощник Трампа обвинил Россию во вмешательстве в мексиканские выборы

8 Января 2018 в 11:21
Помощник Трампа обвинил Россию во вмешательстве в мексиканские выборы

Россия вмешивается в предстоящие выборы в Мексике. Такое заявление сделал помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Он отметил, что Россия, по всем признакам, дезинформирует мексиканских избирателей так же, как это было в Каталонии во время референдума о независимости в октябре 2017 года.

Макмастер подчеркнул, что Россия проводит в этих странах кампанию по подрывной деятельности и пропаганде с применением киберинструментов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал заявления о вмешательстве в мексиканские выборы спекуляцией, пишет RT.

 

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