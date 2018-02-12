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Помощник генпрокурора США решила уйти в отставку

12 Февраля 2018 в 22:47
Помощник генпрокурора США решила уйти в отставку

44-летняя помощник генерального прокурора США Рэйчел Брэнд приняла решение уйти в отставку, так как не хотела, чтобы ей поручили курировать расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, сообщила NBC.

Она станет исполнительным вице-президентом компании «Walmart», передает ТАСС.

Министерство юстиции Соединённых Штатов — подразделение федерального правительства США, предназначенное для обеспечения исполнения законов и отправления правосудия. Эквивалент министерств внутренних дел и юстиции, а также прокуратуры в других странах. Возглавляется Генеральным прокурором США.  

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