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Помолодевшая Пугачёва взорвала соцсети

11 Февраля 2019 в 10:27
Помолодевшая Пугачёва взорвала соцсети

Максим Галкин продемонстрировал снимки своей помолодевшей супруги Аллы Пугачевой. Фотографии юморист и телеведущий опубликовал в своём Instagram. Они были сделаны на дне рождении Маргариты Шор - дочери певицы Жасмин. На снимке Пугачёва предстала с сыном Гарри, Лиза не попала на фото.

Многие комментаторы отмечают свежий, помолодевший вид примадонны, которая, к тому же, сбросила лишний вес. «Аллочка супер молодец, она с возрастом все молодеет и молодеет», — приводит  Ura.ru одно из мнений.

Как пишут «Дни.ру», на мероприятии по случаю семилетия дочери Жасмин были замечены многие знаменитости со своими детьми - Филипп Киркоров, младшая дочь Татьяны Навки Надежда, дочь модельера Валентина Юдашкина Галина с супругом и двумя детьми и многие другие звёзды.

Пользователей соцсетей также умилило видео, опубликованное Галиной Юдашкиной, на котором Пугачёва нянчит на руках младшего сына супруги модельера Валентина Юдашкина Аркадия.


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