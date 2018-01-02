Вторник
02 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

«Поминки Украины». Яровая о праздновании дня рождения Бандеры в Киеве

2 Января 2018 в 15:47
«Поминки Украины». Яровая о праздновании дня рождения Бандеры в Киеве

Факельное шествие, устроенное националистами по случаю дня рождения Бандеры в Киеве и Одессе, выглядит как поминки Украины. Такое мнение высказала зампредседателя ГД Ирина Яровая.

«Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры, действительно, зловеще и, к сожалению, формирует ещё более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня», — заявила депутат, слова которой приводит РИА Новости.

В Киеве накануне прошло факельное шествие по случаю 109 годовщины рождения Степана Бандеры. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее назвал прошедший на Украине бандеровский марш цинизмом.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.