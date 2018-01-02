«Поминки Украины». Яровая о праздновании дня рождения Бандеры в Киеве

Факельное шествие, устроенное националистами по случаю дня рождения Бандеры в Киеве и Одессе, выглядит как поминки Украины. Такое мнение высказала зампредседателя ГД Ирина Яровая.

«Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры, действительно, зловеще и, к сожалению, формирует ещё более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня», — заявила депутат, слова которой приводит РИА Новости.

В Киеве накануне прошло факельное шествие по случаю 109 годовщины рождения Степана Бандеры. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее назвал прошедший на Украине бандеровский марш цинизмом.