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Помещение под сервисный центр выставлено на торги на северо-западе Москвы

31 Января 2018 в 12:57
Помещение под сервисный центр выставлено на торги на северо-западе Москвы
Фото: megabaz.ru

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов».

О том, что продаёт и закупает Москва.

 

В этом выпуске о лотах, выставленных на публичное предложение.

Продажа имущества посредством публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до цены отсечения, но не ниже 50 процентов от стартовой стоимости лота.

 

На юго-западе Москвы в десяти минутах от метро «Улица Скобелевская» на продажу выставлено помещение под реализацию объекта бытового обслуживания площадью 321 кв. метр. Начальная стоимость объекта – 11,3 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 февраля.

Документация

   

На севере города на продажу выставлен объект свободного назначения площадью 373 кв. метра, вблизи метро «Белорусская». Лот расположен в оживленном районе. Начальная стоимость объекта – 15,7 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 26 февраля.

Документация

   

На востоке Москвы вдоль Щелковского шоссе на продажу выставлено здание свободного назначения площадью 269 кв. метров. Лот расположен в оживленном районе, имеется отдельный вход. Начальная стоимость объекта – 9 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 февраля.

Документация

 

Подробная информация  о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25. 

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!

 

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