Пользователи «ВК» сообщили о массовых сбоях в соцсети

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о массовом распространении публикаций в сообществах с одинаковыми текстом и ссылкой. В соцсети заявили, что решают проблему и оперативно начали удалять нежелательные публикации, передает ТАСС.

Переход по ссылкам приводил к эффекту волны.

Уточняется, что сообщества не были взломаны, пароли аккаунтов администраторов в безопасности.

«Вконтакте» (VK) — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на более чем 90 языках; особенно популярен среди русскоязычных пользователей. «ВКонтакте» позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться изображениями, тегами, аудио- и видеозаписями, играть в браузерные игры.