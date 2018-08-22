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Пользователи соцсетей собирают триколор из подручных предметов

22 Августа 2018 в 19:13
Пользователи соцсетей собирают триколор из подручных предметов

Пользователи социальных сетей в честь Дня государственного флага запустили флешмоб #соберицветафлага. Россияне из разных городов выкладывают фотографии, где из подручных предметов собирают триколор. В акции уже приняли участие звезды шоу-бизнеса и простые граждане.

Певец Стас Михайлов снялся на фоне российского флага в рубашке с оригинальным принтом и поздравил всех с Днем государственного флага. 

Михайлов.PNG

Телеведущая Ксения Бородина решила начать утро с флага - она выложила его в тарелке из ягод, джема и йогурта. 

Бородина.PNG

День государственного флага отмечается в России 22 августа. Инициатором флешмоба в соцсетях стал музыкант Олег Газманов. Сам он собрал ультрапатриотичный флаг  из касок и бейсболки, отмечает Ura.ru. В комментарии к снимку певец рассказал, что сделал триколор из гастрольных подарков.

Газманов.PNG


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