Пользователи соцсетей собирают триколор из подручных предметов

Пользователи социальных сетей в честь Дня государственного флага запустили флешмоб #соберицветафлага. Россияне из разных городов выкладывают фотографии, где из подручных предметов собирают триколор. В акции уже приняли участие звезды шоу-бизнеса и простые граждане.

Певец Стас Михайлов снялся на фоне российского флага в рубашке с оригинальным принтом и поздравил всех с Днем государственного флага.





Телеведущая Ксения Бородина решила начать утро с флага - она выложила его в тарелке из ягод, джема и йогурта.





День государственного флага отмечается в России 22 августа. Инициатором флешмоба в соцсетях стал музыкант Олег Газманов. Сам он собрал ультрапатриотичный флаг из касок и бейсболки, отмечает Ura.ru. В комментарии к снимку певец рассказал, что сделал триколор из гастрольных подарков.







