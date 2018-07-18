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Пользователи соцсетей разглядели в глазах Меланьи Трамп ужас после рукопожатия с Путиным

18 Июля 2018 в 17:52
Пользователи соцсетей разглядели в глазах Меланьи Трамп ужас после рукопожатия с Путиным

Пользователи социальных сетей обратили внимание на выражение лица первой леди США Меланьи Трамп после рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным.

Меланья и Путин встретились 16 июля в Хельсинки во время саммита Россия-США. Их контакты фиксировали многочисленные камеры. На видео видно, что сначала супруга Дональда Трампа мило улыбается Путину, а после того, как отворачивается от него, то выражение ее лица сильно меняется.


Пользователи соцсетей посчитали, что ее лицо в этот момент выражало ужас, а газета The Mirror предположила, что Мелания Трамп просто очень волновалась перед важной встречей.

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