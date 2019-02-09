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Пользователи Сети смеются над заявлением адмирала ВМС США об ударе по России

9 Февраля 2019 в 13:52
Пользователи Сети смеются над заявлением адмирала ВМС США об ударе по России

Интернет-пользователи иронизируют над заявлением начальника штаба ВМС США Джона Ричардсона, пишет РИА «Новости». Он призвал Вашингтон «первым нанести удар» по России в связи с ограничением водных путей.

«Слабоумие и отвага», — пишет пользователь dga965.

«Российские военные никогда не видели зигзагов, подобных тем, которые вытворял убегающий американский эсминец Дональд Кук», — напоминает Vlad_39_RUS эпизод с низким пролетом российского бомбардировщика Су-24 над судном в Черном море в апреле 2014 года.

«Наступить они, конечно, могут, но только на красную кнопку самоликвидации», — шутит GrebSG.

«Ну, разве что в компьютерной битве», — язвит chelovek_A.

Ранее НСН сообщила, что во время выступления в Атлантическом совете адмирал Джон Ричардсон обвинил Россию в блокировании Азовского моря. По мнению Ричардсона, после того, как Россия «усилила контроль над ключевыми водными магистралями», для Вашингтона «пришло время нанести удар первым» и проявлять «больше агрессии» в отношении Москвы.

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