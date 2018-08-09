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Пользователи Сети посмеялись над Терезой Мэй за театральный реверанс

9 Августа 2018 в 09:44
Пользователи Сети посмеялись над Терезой Мэй за театральный реверанс

Пользователи Сети посмеялись над британским премьер-министром Терезой Мэй из-за ее неуклюжего реверанса перед принцем Уильямом. Инцидент произошел во время празднования в честь столетней годовщины битвы под Амьеном Первой мировой войны. На мероприятие собрались первые лица страны, сообщает РЕН ТВ.

Газета The Independent отметила, что столь низкий поклон более уместен для «любительских драматических постановок», чем для британского этикета.

Пользователи Сети заметили, что сам Уильям едва сдерживается, чтобы не рассмеяться на глубокий поклон 61-летней главы правительства. Некоторые поиронизировали, что вскоре Тереза Мэй начнет молиться представителям королевской семьи, отмечает телеканал «360».

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