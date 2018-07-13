Пользователи Instagram жалуются на перебои в работе приложения

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в крупных городах США, Европы и Росси, передает ТАСС.

55% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 24% не могут открыть сайт социальной сети, еще 20% пользователей жалуются на проблемы со входом в аккаунт.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

На 2018 год число зарегистрированных пользователей составляет 1,1 млрд человек.

По данным опроса, проведённого в декабре 2017 года ВЦИОМ, 14% российских интернет-пользователей пользуются аккаунтом в Instagram каждый день/почти каждый день.