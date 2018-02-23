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Полуфинальный матч Россия-Чехия стартовал в олимпийском Пхенчхане

23 Февраля 2018 в 10:35
Полуфинальный матч Россия-Чехия стартовал в олимпийском Пхенчхане

Первый полуфинальный мат олимпийского хоккейного турнира начался в «Ледовом дворце Канына». 23 февраля на льду Пхенчхана встречаются команды России и Чехии.

На этом турнире команды встречаются впервые. Чехия играла в группе А и не проиграла ни одного матча. Российская команда уступила только словакам.

На воротах у чехов стоит голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз. Ворота россиян защищает Василий Кошечкин.

Сборные России и Чехии встречались на Олимпиадах шесть раз, четырежды побеждали российские хоккеисты. Но поражение в финале Нагано-1998 — до сих пор, нет-нет, да отзовется болью. Еще интересный факт. В плей-офф в этих матчах всегда побеждают команды в белой, гостевой форме. Дважды это были чехи и один раз мы. Сегодня в белом как номинальные гости сыграют подопечные Знарка.

К слову, есть примета, что в плей-офф в этих матчах всегда побеждают команды в белой, гостевой форме.

Добавим, что сборные России и Чехии встречались на Олимпиадах шесть раз, четырежды – побеждали, пишет Газета.ру

 

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