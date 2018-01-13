Полуфиналисты конкурса «Лидеры России» получат стажировку у наставника

Не только финалисты, но и полуфиналисты конкурса смогут стажироваться у наставника. Как рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, сначала выбор наставника сделают 100 человек, которые прошли в финал конкурса. Из полученных списков наставник отберет тех, кто ему интересен.

«Ничего не мешает наставнику выбрать не из 100, а из 300, или выбрать из полуфиналистов, не прошедших в финал. Так тоже возможно», — сказал Кириенко, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Кириенко, такое решение возможно с теми участниками, которые «покажут свои качества».

Напомним, что наставниками для участников конкурса станут главы корпораций, федеральных министерств и ведомств, а также главу регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что присматривается к финалистам.

«Мы уже сегодня присматриваемся к людям, прошедшим в полуфинал. Я уверен, что после анализа кадрового состава, который мы уже получили в полуфинале, мы обязательно сделаем предложения. Я уверен, что все финалисты-москвичи получат предложения на специальную стажировку в правительстве Москвы», — заявил Собянин журналистам.

Добавим, что конкурс молодых управленцев «Лидеры России» планируется сделать ежегодным.