Получить субсидии на оплату ЖКХ в России стало проще

Правительство РФ упростило правила получения россиянами субсидий на оплату ЖКХ. Соответствующий документ был подписан главой кабмина Дмитрием Медведевым и опубликован на сайте правительства.

Теперь уполномоченные органы не будут в обязательном порядке требовать от граждан предоставления справки о составе семьи. При подаче заявления на предоставление субсидии на оплату ЖКХ граждане «будут самостоятельно декларировать состав своей семьи». При этом за уполномоченными органами останется право на проведение выборочных проверок. При обнаружении несоответствий информация будет направляться правоохранителям.

Раньше граждане России, претендующие на получение субсидий на оплату ЖКХ, были обязаны предоставить в инстанции справку о составе семьи и документально подтвердить причины его изменения. В правительстве посчитали, что существовавший ранее порядок затруднял предоставление социальной поддержки гражданам РФ, пишут «Известия».

Как заявил журналистам первый зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, в России право на получение льгот при оплате коммунальных услуг имеют порядка 2,6 млн семей. Согласно закону, оплата «коммуналки» не должна превышать 22% от совокупного дохода семьи.