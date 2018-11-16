Польское православие осудило украинских раскольников

Польская автокефальная православная церковь приняла решение о запрете своему клиру контактировать с представителями самопровозглашенного «Киевского патриархата». Такое постановление принял собор епископов, он подчеркнул, что украинские раскольники «сделали много зла», передает РИА Новости.

Польские иерархи призвали глав всех православных церквей совместно и в духе взаимного уважения разрешить «украинский вопрос». Как подчеркнули в Польской православной церкви, те, кто лишен священного сана, не могут возглавлять процесс умиротворения в Украинской православной церкви. Действия самозванцев только приводят к большему хаосу, говорится в сообщении.

Ранее Сербская православная церковь, вслед за Московским патриархатом, осудила позицию Константинополя по предоставлению автокефалии Киеву и призвала созвать Всеправославный собор по этому вопросу.

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН рассказал о последствиях решения Константинополя в отношении предоставления автокефалии Киеву.

