Польский генерал пригрозил России ядерным ударом

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае «российской агрессии» страны Запада применят ядерное оружие. «Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если начнется война, никто не спросит наше мнение», - добавил он. Польский генерал назвал Россию «главным врагом» и заявил, что не нужно быть «великим стратегом, чтобы понимать, что в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, включая Польшу, не имела бы никаких шансов».

В случае ядерной войны США с Россией или Китаем погибли бы 335 миллионов людей, сообщала ранее НСН со ссылкой на The National Interest. «Полная атака Соединенных Штатов на Советский Союз, Китай и страны-спутники в 1962 году убила бы 335 миллионов человек за первые 72 часа», — приводит американское издание свои расчеты.

«В то время как угроза ядерной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом исчезла, Соединенные Штаты теперь сталкиваются с перспективой аналогичной войны с Россией или Китаем. Последствия ядерной войны в XXI веке были бы не менее серьезными. Однако шаги по предотвращению ядерной войны такие же, как во время холодной войны: контроль над вооружениями, меры по укреплению доверия, предпринимаемые обеими сторонами, и снижение напряженности», — рекомендуют эксперты.