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Польша призвала вернуть российских офицеров в Донбасс

23 Декабря 2017 в 17:12
Польша призвала вернуть российских офицеров в Донбасс

Российские военнослужащие должны вернуться в Донбасс и продолжать выполнять миссию в Совместном центре координации и контроля «(СЦКК). С таким заявлением в субботу, 23 декабря, выступил польский МИД.

В Варшаве назвали вывод российских офицеров фактором, который способствует усилению напряженности.

«Мы выражаем надежду, что российская сторона решит немедленно вернуться в СЦКК», — говорится в сообщении польского МИД, которое приводит RT.

Ранее с таким же призывом выступили глава Франции Эммануэль Макром и канцлер Германии Ангела Меркель.

Российские представители из СЦКК покинули территорию Украины 19 декабря.

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