Половина социальных объектов в Москве построена на деньги инвесторов – Хуснуллин

В столице в период с января по сентябрь 2018 года было введено в эксплуатацию 24 объекта социальной инфраструктуры. Половина из них построена за счет инвесторов, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

«Мы поддерживаем практику государственно-частного партнёрства. Половина социальных объектов построена за счет привлечения средств инвесторов, в рамках комплексного развития территорий и возведения новых жилых кварталов», - пояснил чиновник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице в этом году появилось 12 новых детских садов, 5 школ и 7 поликлиник.

Марат Хуснуллин добавил, что в ближайшие три года планируется построить еще порядка 200 социальных объектов за счет бюджета города и средств инвесторов.