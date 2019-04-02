Половина Россиян против объединения с Белоруссией

Около половины жителей России высказались против объединения России с Белоруссией. Такие результаты показало исследование, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения, пишет Утро.ру.

Среди опрошенных 48% россиян сообщили, что необходимо сохранять дружеские отношения с республикой, однако объединяться с ней в единое государство не стоит. По мнению респондентов, такое решение может привести к ухудшению российской экономики.

Как сообщает Ura.ru, еще 51% опрошенных ранее не слышали о возможном объединении государств. В целом, говоря об отношениях между Россией и Белоруссией, 30% респондентов назвали их спокойными, посчитали их дружественными — 22%, хорошими — 15%, а напряженными назвали отношения 9% россиян.